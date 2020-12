Uno dei temi ricorrenti di questa pandemia è l’alimentazione; stiamo riscoprendo il piacere della cucina con il pensiero di cosa mangiare, cosa comprare per aiutare le aziende agricole, cosa cucinare, senza conoscere però molte volte cosa portiamo nei nostri piatti e se realmente sono prodotti sani e di qualità. Per questo Natale, Marco Damele propone idee e suggerimenti per un menù delle feste realizzate con ingredienti di qualità, in cui si trovano anche accostamenti insoliti, da scoprire e da cui lasciarsi conquistare, in cui la cipolla egiziana dà sapore, colore, contrasto e allegria con ogni sua parte. Perché utilizzare il cibo rispettandone l’essenza è una forma di amore per l’ambiente e la terra e ci rende testimoni della salvaguardia della biodiversità, facendoci compiere scelte apparentemente semplici ma in realtà portatrici di un messaggio di speranza per il nostro futuro e le nuove generazioni.

Menù della tradizione per Natale:

“Burger di zucca con cipolla egiziana ligure e pane Carasau”

In cucina con la zucca. In questi ultimi anni si riscopre sempre di più il sapore di alimenti modesti, presenti da sempre nei nostri orti che si possono preparare anche con un po’ di fantasia e giocando con le sensazioni. Un burger con la zucca cotto al forno o fritto accompagnato da cipolla egiziana ligure e pane Carasau rappresenta una gustosa novità; ingredienti semplici e modesti per un piatto da servire come entrata o da piatto di mezzo per una cena raffinata regalandoci un sapore alquanto insolito ed antico ma piacevolissimo. Da provare.

Ingredienti:

1 zucca

Cipolla egiziana ligure

Pangrattato

Origano

Prezzemolo

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe a piacere

Note:

Togliete la buccia della zucca e tagliarla a fette circolari aiutandoci con un coppapasta circolare. Spalmate la zucca con olio extravergine d’oliva e Impanate la zucca con pangrattato, cipolla egiziana ligure tritata finemente, sale, pepe, prezzemolo, origano. Cuocete al forno per 15 minuti a 170°

Servite ben calda sopra una fetta di pane Carasau aggiungendo cipolla egiziana ligure fresca e prezzemolo.

“Risotto cipolla egiziana ligure, amaretto e lime”

L’alimento più diffuso nel mondo si può mangiare (e bere) in vari modi, dall’antipasto al dolce, come contorno o primo piatto, la gastronomia ha avuto modo in questi anni di sbizzarrirsi con questo cereale così unico e così prezioso per l’uomo. Un buon risotto poi, con materie prime di qualità e fantasia , potrà regalarci un momento piacevole, per stupire i nostri commensali o saziare il nostro desiderio di cose buone e genuine.

Ingredienti:

Riso carnaroli

Cipolla egiziana ligure

Amaretti

Lime o limone

Brodo di cipolla egiziana ligure

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Note:

Preparate un brodo vegetale con le foglie di cipolla egiziana ligure e mantenetelo caldo. In una casseruola, aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un trito di foglie di cipolla egiziana, un pizzico di sale e pepe e cuocere a fiamma bassa per 2 minuti. Tostate il riso nella casseruola sfumando più volte con il brodo di cipolla egiziana ligure per 16 minuti circa. A parte, in un pentolino, fate rosolare in un cucchiaio abbondante d’olio due bulbi di cipolla egiziana ligure (meglio ancora quattro mezzi spicchi). Poi, togliete i bulbi e versate l’olio e abbondante parmigiano reggiano nel riso, mescolando per un minuto per una perfetta mantecatura. Servite ben caldo aggiungendo briciole di amaretto e abbondante grattugiata di una buccia di un lime ( o limone ) non trattato.

“Cachi mela al forno con cipolla egiziana ligure e yogurt greco aromatizzato ai pistilli di Fuchsia”

E’ la stagione del cachi (che molti impropriamente chiamano al singolare caco), “l’albero dei frutti d’oro” dall’alto contenuto zuccherino, una prelibatezza antica che presenteremo in una variante al forno con della cipolla egiziana ligure, cannella e un fresco yogurt greco aromatizzato con dei pistilli di Fuchsia.

I cachi sono composti principalmente da zuccheri, acqua, proteine, grassi oltre ad una discreta quantità di vitamina C e vitamine del gruppo B. Mangiarne una regolare quantità giornaliera insieme alla cipolla egiziana ligure aiuta a prevenire malattie e contribuisce a migliorare il sistema immunitario umano.

Ingredienti:

1 cachi mela

Cipolla egiziana ligure

Sale e pepe

Olio extravergine d’oliva

Rosmarino

Cannella

Pistilli e fiori di Fuchsia

Note:

Lavate il cachi e tagliatelo creando fette circolari. Posizionatelo in una tela da forno con una goccia d’olio sale, pepe e cannella e rosmarino. Cuocete a 180° per 7 minuti. Servite accompagnato da foglie fresche di cipolla egiziana ligure, yogurt greco naturale e dei pistilli di Fuchsia.