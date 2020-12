Saranno 26 i cantanti in gara al Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021 e condotto da Amadeus e Fiorello. Otto, invece, i cantanti in gara tra le Nuove Proposte: 6 da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo. I nomi sono stati comunicati durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Casinò di Sanremo.

I Big

Francesco Renga – “Quando trovo te” Coma_Cose – “Fiamme negli occhi” Gaia – “Cuore amaro” Irama – “La genesi del tuo colore” Fulminacci – “Santa Marinella” Madame – “Voce” Willy Peyote – “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti” Fasma – “Parlami” Arisa – “Potevi fare di più” Gio Evan – “Arnica” Maneskin – “Zitti e buoni” Malika Ayane – “Ti piaci così” Aiello – “Ora” Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto” La rappresentante di lista – “Amare” Noemi – “Glicin” Random – “Torno a te” Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima” Annalisa – “Dieci” Bugo – “E invece sì” Lo Stato Sociale – “Combat pop” Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera” Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Nuove Proposte

1 Gaudiano

2 Folcast

3 Greta Zuccoli

4 Davide Shorty

5 WrongOnYou

6 Avincola

7 Elena Faggi – da Area Sanremo

8 Dellai (Luca e Matteo) – da Area Sanremo