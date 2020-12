Con questo importante strumento – concludono Traversi e Volpi – il governo finanzia interventi immediatamente cantierabili in grado di valorizzare le specificità territoriali attraverso il recupero e la valorizzazione di aree e infrastrutture che arricchiscono il patrimonio comunale e possono diventare un importante volano economico, culturale e di ricerca. Sono interventi di questo tipo che aiutano le piccole e medie città di tutta Italia a fronteggiare la crisi e progettare la ripartenza post Pandemia”.

“Il bando a cui ha lavorato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti Mario Turco – proseguono gli esponenti del Movimento – finanzierà la progettazione definitiva ed esecutiva per il recupero e la valorizzazione del Mercato Comunale “Andrea Doria” a Oneglia con un costo stimato di 3,1 milioni di euro.