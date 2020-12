Durante la trasmissione Sanremo Giovani in prima serata su Rai1 ieri sera, giovedì 17 dicembre, Amadeus in diretta dal Teatro del Casinò ha annunciato i nomi di coloro che da Area Sanremo saranno in gara tra le Nuove Proposte del prossimo 71° Festival di Sanremo.

Sono Dellai con il brano “Io sono Luca” (scritto dai due gemelli Matteo e Luca Dellai) e Elena Faggi con “Che ne so” (firmato dalla stessa Elena col fratello Francesco Faggi).

Scelti tra gli 8 vincitori dell’edizione di Area Sanremo TIM 2020 – insieme con Aurora Fadel, Federica Marinari, Francesca Miola, Guasto (Gianmarco Finizio), Luca D’Arbenzio, Mirall – e decretati il 18 novembre scorso dalla commissione presieduta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max.