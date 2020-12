Una lettera anche al Sindaco Bucci»







Un invito alla Regione Liguria a provvedere, almeno, alle spese funebri delle vittime del covid-19 e ad aiutare, in primis quei coniugi anziani, troppo spesso lasciati da soli in Liguria.



«Ebbene, si è letto di recente che la Giunta di Giovanni Toti si aumenta il budget di 863 mila euro, per un totale all’anno di 1,36 milioni, dunque i soldi ci sono» – commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa dell’Associazione – «Quindi, non sarebbe un problema procedere al pagamento anche dei funerali delle vittime di questa terribile pandemia che ha lasciato troppi familiari in gravi condizioni economiche: chi perché rimasto senza un lavoro, chi invece con una pensione con la quale a malapena arriva a fine mese. Eppure, non si può non dare un dignitoso saluto, per l’ultima volta.



Anche perché ci ha scritto un parente lamentandosi di tremila euro richiesti per seppellire suo zio… Dove lo trova la gente tutto quel denaro? Siamo in piena crisi!



Una lettera oggi è stata inviata anche al Sindaco di Genova Marco Bucci, affinché aiuti in merito.



Si è, inoltre, proposto di realizzare un Memoriale oppure un simbolo unico, un Monumento per tutte le vittime che ci sono state in Liguria, affinché non vadano dimenticate perché “Non solo un numero…” ma un padre, una madre, un fratello, una sorella, una nonna, un nonno, una cugina, un zio, una figlia… Ci rendiamo conto che non soltanto non hanno avuto alcuna possibilità di salutare i propri cari ma nemmeno di confessarsi un’ultima volta. Per questo motivo abbiamo proposto all’Arcidiocesi di Genova di consacrare una Messa, a Natale e presso la Cattedrale di San Lorenzo, con la concessione di un’unica Confessione spirituale, per tutti loro insieme.



Ci aspettiamo che la giunta Toti ed il Sindaco Bucci non si nascondano ora che le elezioni regionali sono finite… e che facciano il loro Dovere verso chi è più bisognoso in Liguria.»

