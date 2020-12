Realisaprint.it, tipografia online con sede a Vallecrosia, rinnova creando il proprio albero di Natale interamente riciclato. Alto 2 metri, è realizzato interamente con materiale recuperato dagli scarti di stampa. L’obiettivo: dimostrare che tutti possiamo creare un albero di Natale con le risorse a nostra disposizione, con un minore impatto ambientale.

In 2 anni di attività e grazie ad un grande investimento in varie tecnologie di automazione, Realisaprint.it, tipografia online riservata esclusivamente ai rivenditori, è in grado di elaborare più di 1000 ordini al giorno. Di conseguenza, questa azienda si ritrova con un sacco di rifiuti di stampa che difficilmente trovano un utilizzo. Realisaprint.it ha quindi pensato di utilizzare i ritagli di stampa per creare il proprio albero di Natale completamente riciclato.

Alto quasi 2 metri e largo 1,5 metri, questo albero combina diversi supporti e gioca sul contrasto dei materiali. Possiamo scorgere, tra gli altri, manifesti, calendari, pannelli rigidi, striscioni e vari supporti di comunicazione in tessuto. Questi elementi sono collegati tra loro e tenuti insieme solo da un filo metallico. La decorazione proviene da scarti di stampa di piccolo formato, come volantini e biglietti da visita.

Sempre più aziende e famiglie optano per un’alternativa ecologica all’albero di Natale. Ci sono molti esempi: alberi di legno, bottiglie di vetro, pallet, ferro…Realisaprint.it spera sinceramente di motivare altre aziende ad intraprendere questo bellissimo progetto utilizzando le risorse già a loro disposizione.

Creare il proprio albero permette di ridurre le spese energetiche legate all’acquisto di un albero, di dare una seconda vita alla produzione di un’azienda e di unire i dipendenti. In realtà, ci sono voluti solo un giorno e pochi strumenti per completare questo progetto creativo.