Oggi la Sala Operativa SO115 del Comando Centrale dei Vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso per un probabile incendio di una canna fumaria e di un tetto di una palazzina a Loano (Savona). Immediatamente sul posto è stata inviata la squadra 61 del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Finale Ligure in supporto anche il Rincalzo 11R con l’autoscala proveniente dalla Centrale. La tempestività ha consentito di evitare il peggio, ossia che il rogo potesse propagarsi anche al tetto adiacente. Sul posto fondamentale l’intervento delle autoscala che ha permesso al personale dei Vigili del fuoco di salire sul tetto per spegnere il rogo e constatare lo stato della struttura.

