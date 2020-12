A Genova la Polizia ha denunciato un uomo di 49 anni che sabato sera ha rincorso e aggredito con due bastoni un uomo, l’ultimo cliente del negozio dove lavora la sua ex fidanzata. L’uomo si è presentato ubriaco nel locale e dopo aver iniziato a litigare col cliente lo ha inseguito su un’autobus, aggredendolo con due bastoni.

