In questo anno difficile per la crisi drammatico per la pandemia e catastrofico per l’alluvione la Città di Ventimiglia e le sue attività commerciali e produttive hanno pagato un prezzo altissimo. La minoranza consigliare chiede al sindaco di prevedere uno sconto sulla tariffa Tari 2021. A illustrare la mozione è a nome di tutta la minoranza il consigliere Gabriele Sismondini .

