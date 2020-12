Sanremo è in lutto per la scomparsa di Pierino Oddo, ex funzionario della Polizia Municipale. Lunedì 14 dicembre alle 20 nella parrocchia della Villetta sarà recitato il Santo Rosario. I funerali di Pierino saranno celebrati nella chiesa della Villetta mercoledì 16 dicembre alle 14.30.

“Oggi l’amico, parrocchiano Pierino Oddo, ha raggiunto la casa del Padre – scrive Riccardo Tommasella, a nome della comunità della Villetta – Tutti noi ci stringiamo al dolore della famiglia in particolare della figlia Laura, del nipotino Daniele e del genero Mauro. La partenza improvvisa di Pierino lascia un grande vuoto, un’altra colonna della Villetta se ne va ma sicuramente il ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori, nelle nostre menti e in tutto ciò che ha collaborato a creare. A lui un grazie per ciò che ha fatto nel corso degli anni; assieme a Don Rossi, ha creato la nostra attuale parrocchia, e tutta l’illuminazione della chiesa. Ha aiutato a muovere i primi passi di azione cattolica alla Villetta, ed è stato presente in moltissimi campi estivi. Da oltre 20 anni presidente provinciale Acli e attuale presidente del circolo G.Toniolo Sanremo. Pierino ha lavorato tanto per il bene della parrocchia e noi tutti dobbiamo continuare a seguirne le tracce”.

Correlati