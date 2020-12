Nella residenza protetta Villa degli Abeti di Bardineto, in provincia di Savona, 58 delle 65 persone ospitate sono risultate ieri positive al Covid 19. Positivi anche 11 operatori. Per l’Asl 2 Savonese, in contatto con la struttura, le condizioni degli ospiti sono stabili, stazionarie e nessuno presenta sintomi gravi.

