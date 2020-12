Un uomo di 60 anni di Vallecrosia, è morto stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava con la moglie per una ciaspolata sulla neve sul Colle Melosa, a Pigna, nell’entroterra di Ventimiglia. La centrale del 118 ha allertato l’elisoccorso Grifo, per accelerare i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Quando il medico è sceso dal velivolo, l’uomo era già deceduto.

