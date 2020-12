“Chi oggi ha paura di prendersi la responsabilità di consentire gli spostamenti fra piccoli Comuni non soltanto commette un’ingiustizia ai limiti della costituzionalità, ma domani dovrà rispondere di pesantissimi danni all’economia”. Così si è espresso il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”.

Coronavirus, Toti: “Chi non consente spostamenti tra piccoli Comuni crea pesantissimi danni all’economia