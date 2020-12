Il Dipartimento Interregionale della LND ha disposto che la gara tra la Sanremese ed il Pont Donnaz, inizialmente in programma per domani allo stadio Comunale di Sanremo, sarà recuperata mercoledì 16 dicembre alle 14.30. A questo punto viene rinviato per l’ennesima volta a data da destinarsi il recupero della sesta giornata di campionato tra Saluzzo e Sanremese. I biancoazzurri, che oggi hanno effettuato un giorno di riposo, riprenderanno gli allenamenti domani.

