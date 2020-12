In tutta la Liguria si rinnova la tradizione dei presepi. Nell’atrio del Comune di Imperia la natività è stata realizzata dentro un gozzo per richiamare la vocazione marinara. Per l’emergenza la città avrà un’unica rappresentazione. Coordinati dal consigliere comunale Orlando Baldassarre i promotori di tanti presepi hanno unito le forze su un unico manufatto che richiama le anime di Imperia, marinara, con il gozzo, e agricola, con ulivi e muretti a secco.

