E’ nata a Sanremo la nuova modella di punta di una prestigiosa agenzia milanese. Diarra Ndiaye, 21enne nata nella città dei fiori da genitori senegalesi (papà ingegnere meccanico, mamma chef) è stata scoperta da Carla Brignoli, affermata casting director, che lavora per Benetton e Marni. Il suo 2020 è stato caratterizzato da sfilate, campagne, servizi di moda e ben quattro copertine su settimanali specializzati. “Ogni volta che torno a Sanremo mio papà mi porta i fiori e le arance ogni mattino. A Sanremo mi sento a casa come a Dakar. Mi sento italianissima per la bellezza, lo stile e la buona cucina” dice Diarra al settimanale “Elle”.

Dopo l’asilo in Italia è stata mandata a studiare in un collegio a Dakar in Senegal. In seguito si è trasferita a Parigi ed ora studia diritto finanziario a Cannes “perché calcolare il Pil di un paese o gestire il bilancio di un’impresa affascinante”. Parla wolof, italiano, francese e studia inglese e spagnolo.

“Vedevo in tv Naomi Campbell e Tyra Banks e mi dicevo che avrei voluto essere come loro” svela la modella di origini sanremesi che ora ha realizzato il suo grande sogno.

