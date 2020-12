I Carabinieri hanno arrestato una 45enne rumena, residente nell’Albenganese, con l’accusa di aver rapinato a Diano Marina una 70enne a gennaio nei pressi di una banca, ma forse si è macchiata anche di altri reati tra le province di Imperia e Savona. La donna avrebbe avvicinato l’anziana in piazza del Comune, presentandosi come un’amica del figlio per poi rubarle la collana che aveva al collo, come scrive “La Stampa”.

