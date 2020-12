Da lunedì 14 dicembre il padiglione Castillo non sarà più interamente dedicato alla lotta al Covid. Davanti alla discesa dei ricoverati (ora 86, quando a novembre erano 143) l’Asl decide di riattivare al secondo piano del Castillo un reparto “pulito” di Medicina. In tutto una dozzina di posti letto. In questo modo si compie un ulteriore passo avanti verso un graduale ritorno alla normalità, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati