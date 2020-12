Coronavirus, 22 nuovi positivi in provincia di Imperia. 263 in totale in Liguria

In Liguria si sono registrati 263 nuovi positivi su 4277 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata. IMPERIA (Asl 1):22

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 142, di cui:

· Asl 3: 108

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 46

