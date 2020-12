Dopo l’incontro svoltosi ieri a Sanremo su invito del presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, presenti il vicepresidente Antonio Bissolotti, i consiglieri comunali Piero Correnti e Andrea Artioli e alcuni militanti, proseguirà nei giorni a venire il tour nel Ponente del consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare. Prossima tappa Ventimiglia, per un incontro con gli amministratori locali e i rappresentanti di Forza Italia della provincia di Imperia, che sarà organizzato dal vicecoordinatore regionale Filippo Bistolfi.

“Con gli amici di Liguria Popolare sviluppiamo il percorso iniziato nei mesi scorsi con la scelta di correre insieme alle elezioni regionali, sotto lo stesso simbolo e all’interno della lista comune dei moderati”, dichiara Muzio. “Andrea Costa in questi anni ha costruito una rete radicata su tutto il territorio regionale e sono certo che la collaborazione tra noi potrà portare a rafforzare la presenza e il peso politico dei moderati in Liguria. Ho dunque accettato volentieri l’invito a Sanremo, di cui ho naturalmente informato anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco”.

“Nei prossimi giorni – prosegue Muzio – vedrò il vicecoordinatore regionale del partito, Filippo Bistolfi, che ho sentito telefonicamente già ieri, in vista di un incontro con gli amministratori locali, i dirigenti e i simpatizzanti di Forza Italia in provincia di Imperia. Nella mia veste di capogruppo in Consiglio Regionale mi metto a disposizione per farmi latore delle istanze e delle problematiche del territorio”.

“Ringrazio Claudio Muzio per la sua disponibilità. Il confronto e la collaborazione proficua con il nostro rappresentante in Regione è fondamentale per dare voce e concretezza a molte delle proposte e delle battaglie che il nostro movimento politico porta avanti qui nell’estremo Ponente con i suoi amministratori, dirigenti e militanti”, dichiara Filippo Bistolfi, vicecoordinatore regionale di Forza Italia.