“L’autotrasporto è il comparto che durante i momenti più difficili dell’emergenza ha permesso al Paese di stare in piedi. Tra consegne e rifornimenti di beni necessari nessuno si è tirato indietro, autentici eroi al pari di altre categorie. Abbiamo presentato un emendamento alla Manovra perché riteniamo necessaria la proroga del rimborso sulle accise sul gasolio. Una misura resa necessaria dalle restrizioni provocate dall’emergenza sanitaria, proprio nel momento in cui sta per avviarsi il processo di rinnovo dei parchi mezzi sostenuto dal Governo attraverso il Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile. Il mancato rinvio del taglio delle accise avrebbe sul settore un impatto da 60 milioni di euro. Una perdita che rischia di riflettersi sulla qualità dei servizi e sull’utilizzo della mobilità collettiva con conseguenti ricadute negative sull’ambiente. Questo proprio in contrasto con gli obiettivi che, attraverso la norma, il Governo sostiene di voler perseguire”, scrive in una nota il deputato Edoardo Rixi della Lega.

