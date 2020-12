Dopodiché ha presentato interrogazione al sindaco Scullino perché prenda atto della situazione ed intervenga per ripristinare l’illuminazione nel tratto stradale di competenza.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta