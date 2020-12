La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato nella riunione del 3 marzo 2011 un documento recante “disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”. successivamente recepito con D.G.R. n. 408 del 24 aprile 2011.

La Regione Liguria ha reso noto che in occasione dello sciopero nazionale dei gestori delle stazioni di servizio autostradali indetto dalle ore 22 di lunedì 14 dicembre alle 6 di giovedì 17 dicembre, il turno da applicare è quello previsto dalle lettera C) della citata D.G.R., che di seguito si riporta:

Impianti ricadenti nel turno C)

