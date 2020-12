Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. Sanremese-Pont Donnaz, gara valida per la nona giornata del girone A, in programma domenica 13 dicembre alle 14.30 allo stadio Comunale di Sanremo, sarà diretta dal signor Gioele Iacobellis di Pisa. I collaboratori di linea saranno Federico Linari di Firenze e Simone Marconi di Lucca. L’incontro sarà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Sanremese Calcio con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.

