L’Asl 1 Imperiese sta assumendo personale sanitario per far fronte all’emergenza Coronavirus. Buona parte del personale sanitario delle case di riposo punta a un contratto di lavoro pubblico, lasciando il privato. L’Asl assume con contratti a tempo determinato, ma la loro speranza è quella che il contratto sia poi prolungato ed essere in futuro stabilizzati. Alla luce della situazione che si è venuta a creare, mercoledì 9 dicembre si è tenuto uno sciopero nel comparto sanitario pubblico.

“Verranno a scadere dei contratti di operatori sanitari che da anni lavorano nella sanità pubblica, non saranno rinnovati perché al loro posto saranno prese al loro posto 36 nuove figure – spiega a Rivierapress.it un’operatrice sanitaria che lavora in un ospedale in provincia di Imperia – Tutto questo accade dopo che per un anno tutti noi abbiamo “buttato sangue” come si suol dire. Abbiamo lavorato con scienza e coscienza. Nonostante tutto, questo è il ringraziamento: non vengono rinnovati i contratti. Sono tutti professionisti quelli che saranno assunti, non lo metto in dubbio. Ma perché scaricare così persone che da sempre lavorano all’Asl senza avere mai avuto un contratto definitivo? Stanno vivendo da un anno una situazione disperata, eppure hanno fatto tutti il loro dovere e anche di più”.