Dai dati pubblicati oggi dall’Istat sull’occupazione, in Liguria emerge un calo di 11 mila posti di lavoro nel terzo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. I più penalizzati sono stati i lavoratori dipendenti, quelli i cui contratti erano in scadenza e non sono stati rinnovati. Sono passati da 465mila a 445mila. Gli indipendenti sono cresciuti da 164mila a 173mila.

Correlati