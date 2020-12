Dai dati dell’Asl 1 Imperiese pervenuti nelle ultime 24 ore, risulta un solo caso positivo al Covid-19 nelle scuole della provincia di Imperia. Si tratta di un operatore scolastico di una scuola secondaria di secondo grado del distretto sanitario ventimigliese. Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.

