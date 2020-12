L’infettivologo genovese Matteo Bassetti sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una serie di raccomandazioni anti covid. “A Natale non più di 8, massimo 10 persone a tavola (a seconda delle dimensioni della casa), ben distanziate, possibilmente appartenenti a non più di due nuclei familiari. Mascherina Ffp2 ai nonni. Piatti e bicchieri di plastica. Evitare baci e abbracci. Ben coperti perché meglio aprire le finestre. Natale con i tuoi (in sicurezza), Pasqua con il vaccino”.

