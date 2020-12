“Abbiamo investito parecchio nella città di Imperia nei mesi passati, e abbiamo visto realizzarsi opere importanti, a partire dal recupero del molo inaugurato al termine dell’estate. Sono moltissimi gli interventi che abbiamo in campo sia per quanto riguarda la Protezione civile che la programmazione del Fondo strategico. Quello che mi piacerebbe vedere, e credo sia un’idea condivisa con l’amministrazione, è un progetto della città futura che utilizzi tutte le nostre fonti di finanziamento per mettere in sicurezza l’acquedotto, di certo una priorità, ma anche avviare una rigenerazione urbana. È necessario costruire un progetto di futuro. Oggi abbiamo messo in fila i punti e cominceremo a lavorarci già nelle vacanze di Natale: credo sia stata una giornata particolarmente utile”

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’incontro insieme all’assessore al Demanio Marittimo Marco Scajola con il sindaco di Imperia Claudio Scajola.

“Quella di oggi è una delle prime visite in assoluto a Comuni importanti per programmare quello che dobbiamo mettere in campo in futuro. Abbiamo bisogno in qualche modo di sdoppiare il nostro pensiero, per gestire l’oggi e costruire il domani. Siamo dentro all’emergenza Covid, ma questo non deve farci rallentare dalla programmazione di quello che dobbiamo fare nel prossimo futuro – conclude Toti – Siamo all’inizio della legislatura, questa amministrazione comunale ha di fronte ancora molti anni di lavoro, quindi è una giornata che dedichiamo a impostare il lavoro in modo che si possano poi definire i percorsi più appropriati per arrivare a conclusione”.

