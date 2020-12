Mentre l’attività del Liceo Aprosio di Ventimiglia continua a pieno regime con l’ormai collaudata “didattica digitale integrata”, la Commissione Orientamento coordinata dal prof. Andrea Bellan sta organizzando, in attesa di un rientro prudente ma auspicabile alle attività in presenza, le iniziative di presentazione della scuola per famiglie e studenti della scuole medie.

La situazione attuale ha fatto sbizzarrire docenti e alunni e ha portato a scegliere nuove ed efficaci forme di comunicazione che consentano di superare l’impossibilità di incontri in presenza.

Il Liceo punta su due concetti chiave, SCELTA e FUTURO, e sull’idea di un VIAGGIO da intraprendere “…nel tempo con i classici, nello spazio con la scienza, nel mondo con le lingue”. Su queste idee si radica la proposta educativa del Liceo Aprosio con i suoi tre indirizzi: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico con l’opzione Russo o Spagnolo e diploma Esabac.

Fin qui non sembrano esserci differenze rispetto al passato, ma basta guardare il manifesto che lo studio grafico di Bordighera “CR&A” di Claudia Roggero ha realizzato per il Liceo per cogliere il colorato dinamismo della proposta dell’Aprosio, un dinamismo che guarda al futuro con serietà e creatività.

Le nuove generazioni che si affacciano alla scelta della scuola superiore, appartenenti alla cosiddetta “Generazione Z”, hanno sicuramente confidenza con i social networks e la multimedialità: per questo motivo nasce su Instargam l’hastag #iscrivitiallaprosio.

E sempre in tema di multimedialità il Liceo Aprosio è presente su Youtube con un suo canale in cui si trovano video realizzati da studenti e da alunni che presentano le molteplici proposte della scuola. (https://www.youtube.com/channel/UCk9v0yU_S8iNnsda9xOyHmQ)

Il sito del Liceo www.liceoaprosio.it , sempre aggiornato di proposte e attività, presenta proprio in questi giorni l’iniziativa tradizionale dell’Open Day. E anche qui la tecnologia è venuta in aiuto: i genitori potranno prenotare la visita dal sito e sabato 12 dicembre, giorno dell’Open Day appunto, riceveranno il link con il quale potranno collegarsi con la scuola dove un gruppo ristretto di docenti, nel rispetto delle regole, presenteranno l’offerta formativa della scuola per poi rispondere alle loro domande.

Ma siccome tradizionalmente un gruppo di alunni del gruppo Peer Education (un progetto di educazione fra pari da anni presente al Liceo) accompagnava gli aspiranti liceali in giro per la scuola, anche quest’anno, pur a distanza, durante l’Open Day ci saranno alcuni liceali che racconteranno il “loro” liceo ai ragazzi che si collegheranno insieme ai genitori.

Con modalità simile si sta svolgendo la proposta alle scuole medie: docenti ed alunni in collegamento dal Liceo stanno incontrando i ragazzi delle varie classi terze delle scuole medie del comprensorio. Non è possibile la presenza fisica ma i docenti e gli alunni raccontano dai locali del Liceo quella che è la proposta e soprattutto la vita di chi sceglie di frequentare uno dei tre indirizzi presenti all’Aprosio.

Molte idee, molti linguaggi, molte proposte come è nello spirito del Liceo Aprosio di Ventimiglia con la sua offerta di qualità ormai radicata sul territorio e nel cuore delle generazioni che lo hanno frequentato.

