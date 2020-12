Prime Quality, la società che ha gestisce Villa Nobel a Sanremo, l’edificio storico in cui visse gli ultimi anni sua vita Alfred Nobel, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, ha deciso di organizzare la seconda edizione della Nobel Week Sanremo. La settimana nobeliana sanremese nasce ispirandosi a quella tradizionale svedese, la patria di Nobel, infatti ogni anno per l’anniversario della sua morte, il 10 dicembre, organizza una settimana dedicata al famoso inventore ed ai Premi Nobel, istituiti proprio grazie al suo testamento. “L’impossibilità di svolgere la settimana in presenza non ha fermato la Nobel Week – afferma l’Amministratore delegato di Prime Quality il Dott. Gianmaria Leto, che prosegue: “Abbiamo deciso di organizzare delle giornate virtuali di divulgazione scientifica si parlerà di Medicina, Chimica, Economia e Letteratura, discipline relative ai principali Premi Nobel, ma soprattutto di sostenibilità che è il tema principale di questa seconda edizione. Un argomento importante che riguarda tutti noi ed il nostro futuro, con particolare riguardo alle nuove generazioni, che anche quest’anno saranno coinvolte per essere premiate con una borsa di studio. Infatti, grazie alla collaborazione con l’associazione I Deplasticati e la loro presidente Barbara Blengino, che opera nel settore della sostenibilità organizzando giornate di pulizia e promuove la sostenibilità con interventi di sensibilizzazione nelle scuole, abbiamo organizzato un contest per gli studenti delle scuole dalle elementari alle medie, al quale possono partecipare inviando i ragazzi delle elementari un disegno, quelli delle medie e delle superiori una fotografia relativa al mare e alla sostenibilità. I vincitori saranno decisi in parte dal voto di una giuria, in parte dai like ottenuti sui canali social di Villa Nobel. Le foto verranno postate a termine della settimana nobeliana e le votazioni potranno avvenire fino a gennaio: Le borse di studio verranno consegnate alle scuole vincitrici, speriamo vivamente la situazione emergenziale rientri per poter premiare di persona le scuole vincitrici, com’è accaduto lo scorso anno. Varie scuole di ogni ordine e grado stanno aderendo all’iniziativa: Ringrazio tutte le realtà che stanno collaborando per la realizzazione della Nobel Week 2020, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione attuale, ma ritengo che realizzare l’edizione qdi quest’anno dell’edizione nobeliana sia un segnale di speranza.”

VILLA NOBEL

NOBEL WEEK SANREMO 2020

dal 10 al 13 Dicembre

VIRTUAL EDITION

GIAN MARIA LETO Ad Prime Quality srl

Presentazione dell’evento

ALBERTO BIANCHERI Sindaco di Sanremo

Saluti Istituzionali

BARBARA BLENGINO

I Deplasticati

MARIA CLAUDIA TORLASCO CATTARINI MASTELLI Presidente Nazionale Aidda e AD della Farmaceutica Mastelli:

Donne e sostenibilità

BARBARA AMERIO Amer Yacht e Presidente Confindustria Imperia

Mare e sostenibilità

DAVIDE SIRI, membro del Board di IASE Italia:

Le imprese e l’importanza della certificato di sostenibilità

MARCO SCAJOLA Assessore Regionale

La Regione Liguria per la sostenibilità ambientale

GIANNI BERRINO Assessore Regionale

Il progetto Edumod sulla mobilità sostenibile di Regione Liguria

SABINA AIROLDI Membro del direttivo Istituto Tethys

Il progetto Pelagos

GIUSEPPE FARALDI Assessore al Turismo del Comune Di Sanremo

L’importanza del turismo culturale

SILVANA ORMEA Assessore alla cultura del Comune di Sanremo

Il valore della cultura per la città di Sanremo

GIUSEPPE BOERI Confartigianato -AIFO (Associazione Italiana Franoiani Oleari)

Presentazione del progetto pilota per lo smaltimento delle acque reflue

PATRIZIA BIANCHERI Delegata al Turismo Provincia di Imperia

Saluti istituzionali

10-13 DICEMBRE segui l’evento su:

Programma Scientifico a cura del Centro Studi A lfred N obel’s F riends A ssociation

Direttore Dott. Gianfranco Trapani

DIRETTA STREAMING GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 DALLE 17:00

17:00-17:30 ALESSANDRO PIANA Vicepresidente Regione Liguria ALESSANDRO ALESSANDRI Sindaco di Pieve di Teco Il contributo del territorio e dei prodotti della Liguria, dal turismo consapevole alla produzione agricola sostenibile per uscire dalla crisi causata dalla pandemia

17:30-19:30 Coordina GIANFRANCO TRAPANI Direttore Alfred Nobel’s Friends Study Center Sanremo RICCARDO SPINELLI Università degli Studi di Genova Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Economia Opportunità e sfide per un turismo sostenibile STEFANIA MANGANO Università degli Studi di Genova Ricercatrice di Geografia Politica ed Eco- nomica, Dipartimento di Scienze PolitichE “Il turismo di prossimità per (ri)scoprire territori e risorse” In collaborazione con Asso- ciazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda AIDDA e Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari FIDAPA MA- RIA CLAUDIA TORLASCO CATTARINI MASTELLI Presidente Nazionale AIDDA CHIARA MANTINI Presidente Sezione di Sanremo FIDAPA Il ruolo delle giovani imprenditrici per gestire la crisi economica causata dal COVID-19 IRIS SKRAMI Ammini- stratore Delegato e Co-Founder di Renoon Milano – Amsterdam La start up al femminile “RENOON” Il motore di ricerca per la moda

sostenibile COSTANZA PIRA Co-Founder Fooderapy Torino FOODERAPY, la Startup al femminile dell’ Healthy Delivery Food in epoca di COVID-19 STEFANO BONABELLO Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) Università di Genova BARBARA AME- RIO Presidente Confindustria Imperia ETTA FINOCCHIARO Università degli Studi Di Torino STEFANIA DEMONTIS Responsa- bile del servizio Nutrizione territoriale e Centro per i Disturbi Alimentari dell’Asl1 Presentazione del Corso di Perfezionamento Uni-

versitario “Yacht, Food & Health”

DIRETTA STREAMING VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 DALLE 17:30

17:30– 18:30 GIANCARLO CRAVOTTO, Università degli Studi di Torino Professore Ordinario di Chimica Organica (Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco). Dalla storia e la tradizione alle nuove tecnologie nella filiera dell’EVOO SILVIA TABASSO, Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Chimica). Ricercatrice di Chimica Industriale. EMANUELA CALCIO GAUDINO, Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco). Ricercatrice di Chimica Organica. Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di produzione dell’EVOO in un’ottica di economia circolare GIANCARLO CRAVOTTO, Università degli Studi di Torino Premio triennale della Società Chimica Italiana – Medaglia d’Oro “E. Paternò” 2020 Dalla pietra filosofale ai na- notubi di carbonio… la chimica che non ti aspetti

DIRETTA STREAMING SABATO 12 DICEMBRE 2020 DALLE 9:30

09:30-11:30 GIANFRANCO TRAPANI Direttore Alfred Nobel’s Friends Study Center Sanremo OSAMA AL JAMAL Gruppo di Pediatria Integrata – Segretario Regione Sardegna Federazione Italiana Medici Pediatri DOMENICO MELELEO Gruppo di Pediatria

Integrata – Pediatra e Nutrizionista sportivo Canosa di Puglia Bambini sport possibilità e limiti degli integratori alimentari LUISELLA ZANINO Pediatra – Torino, Presidente Smb Italia (Società Di Medicina Bioterapica) ALESSANDRO GIANNATTASIO Pediatra Ge- nova PhD Clinica, Genetica, Immunologia malattie dell’età evolutiva Gli Integratori per il sostegno del sistema immunitario ENRICO BERTINO Prof Ordinario di Pediatria Direttore della SC di Neonatologia dell’università degli Studi di Torino GIULIA MAIOCCO Medico Borsista della SC di Neonatologia dell’università degli Studi di Torino Nascere nell’era del COVID-19 CATERINA VALLE Ospedale di Pietra Ligure Asl2 Savona Dirigente Responsabile di Struttura Dipartimentale MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA Il per-

corso diagnostico delle indagini di laboratorio per la diagnosi del COVID-19

11:30-12:30 ELISA ORIGI Scrittrice, Giornalista e Copywriter Presentazione del primo comfort book dedicato alla voglia di dima- grire “Dimagrire, Porca miseria!” Hygeia Press ed 2019 VASSILIOS FANOS Professore Ordinario di Pediatria Direttore della Scuo- la di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Cagliari BASSEM J. KHOORY Pediatra, Gavardo (BS) GIANFRAN- CO TRAPANI Pediatra, Sanremo (IM) Presentazione di un libro ricco di storie ed emozioni, per capire il significato dell’esperien- za che stiamo vivendo Bambini e COVID-19 – Come orientarsi? Hygeia Press ed 2020 MARINELLA CORRIDORI Publisher,

Scrittrice Children of the Mother Goddess. History of Mediterranean Neonates ” Figli della Dea Madre. Storia dei neonati nel Medi- terraneo” Hygeia Press ed ebook 2020

15:00– 16:00 BARBARA FRANCO Autrice di libri per bambini, Ideatrice della collana di libri QUID + Il genitore consapevole: l’im- portanza centrale della famiglia per crescere i bambini, non solo in tempo di COVID-19 MATTEO RIGHETTO Scrittore – Padova e Colle Santa Lucia (Dolomiti) Presentazione del libro “I prati dopo di noi” Feltrinelli ed. 2020 GIANFRANCO TRAPANI Pediatra e scrittore Sanremo (IM) Presentazione del libro Vivere bene con le piante antistress Ritrovare la serenità con l’aiuto della natura Gri- baudo ed. 2020

16:-17:30 AUTORI GIUNTI SLOW FOOD EDITORE – Collana TERRAFUTURATavola rotonda Coordina SERGIO TRON

Consigliere Nazionale di Slow Food ELENA GRANATA, autrice di Biodivercity ed. Giunti Slow Food 2019 collana Terrafutura SIL- VIO GRECO, autore de La plastica nel piatto ed. Giunti Slow Food 2020 collana Terrafutura SALVATORE CECCARELLI E STEFANIA GRANDO, autori di Seminare il futuro ed. Giunti Slow Food 2019 collana Terrafutura Sostenibilità, una sfida scientifica di primaria importanza nella difesa del valore della biodiversità: strade e linguaggi alternativi al pensiero dominante.

LA PARTECIPAZIONE AI WEBINAR E’ GRATUITA sul CANALE YOUTUBE VILLA NOBEL