Una data insolita quella del 13 dicembre per il Campionato Italiano Enduro ma, in una stagione così strana, nulla è dato per scontato e così, dopo esser stati costretti a rinviarla dal 22 novembre a questo fine settimana, siamo qui pronti a caricare armi e bagagli, dirigendoci verso la splendida Liguria per dare vita al rush finale della stagione duemilaventi.

Ad accogliere i concorrenti ci sarà il motoclub Enduro Sanremo, messosi subito a disposizione per recuperare la tappa di Rapolano Terme e rendere così il campionato Major completo nelle sue tre prove.

Palcoscenico della manifestazione sarà Sanremo, la città dei fiori che nel 2018 ospitò, proprio davanti al Casinò, gli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia. Sede del paddock e della partenza sarà, quest’anno, Portosole che regalerà al circus dell’Enduro una cornice davvero unica tra il mare e le barche che armeggiano sul molo.

La gara sarà strutturata su un trasferimento di 40 km, lungo i quali gli oltre 250 iscritti, un numero davvero impressionante per il periodo, affronteranno tre prove speciali, due Enduro Test ed un Cross Test.

Il giro sarà così articolato: pronti via ad essere percorsa per prima, solo per il primo giro, sarà la prova fettucciata; a seguire ci saranno l’Enduro Test 1, il C.O., l’Enduro Test 2 ed il Cross Test. La prima prova in linea sarà lenta e tecnica, mentre la seconda sarà composta da tratti scorrevoli e altri tecnici. La speciale fettucciata sarà invece caratterizzata dalla sabbia.

Tre i giri da completare al termine dei quali conosceremo i nuovi campioni italiani Major 2020!

Come per gli altri campionati, al termine delle premiazioni di giornata, si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione dei campioni italiani Major 2020, con la presenza di diverse autorità e partner dell’Enduro nazionale.

Si potrà seguire la cerimonia in diretta streaming sui canali social di Italiano Enduro e su Youtube al seguente link https://youtu.be/CJar-tFjaBw

Ad essere celebrati saranno anche i protagonisti del Challenge KTM Enduro Major che proprio a Sanremo si giocheranno il tutto per tutto. Due le categorie in campo, la Major e la Veteran.

Dieci invece i premi in palio, destinati ai primi cinque classificati al termine delle tre prove per entrambe le categorie. E a premiare i nostri riders in orange ci sarà un ospite d’eccezione che proprio a Sanremo indosserà casco e stivali per cimentarsi con i sassi liguri, l’event manager di KTM Roberto Rossi.

