Domani, mercoledì 9 dicembre, visita a Imperia del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’assessore all’Urbanistica e al Demanio Marittimo Marco Scajola.

Alle 16.30 con il sindaco Claudio Scajola è in programma un punto stampa presso la sede del Comune (Viale Giacomo Matteotti 157), a conclusione di un incontro a porte chiuse con l’amministrazione comunale.

A seguire, alle 17.30, saranno inaugurate piazza Dante e via Bonfante, nel centro di Oneglia, completamente rinnovate grazie a un intervento di riqualificazione urbana finanziato con le risorse del Fondo strategico regionale.

+Emergenza Covid+ : alle 18.30 all’ospedale di Imperia (Via Sant’Agata) è in programma il consueto punto stampa del presidente Toti sull’emergenza Coronavirus (aula magna al piano terra terra della palazzina adiacente all’ingresso, sulla sinistra), in diretta sulle pagine Facebook del governatore e di Regione Liguria.