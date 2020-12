Negli ultimi anni scolastici il corso Geometri-CAT di Ventimiglia ha fatto passi da gigante: grazie alla Dirigente scolastica dott.ssa Antonella Costanza, alla responsabile di plesso prof.ssa Cristina Fuganti, ai tanti docenti motivati ed alle nuove attrezzature disponibili il corso è migliorato moltissimo. Le attività di laboratorio, durante le quali il docente che insegna le materie professionali di indirizzo lavora in team con un insegnante tecnico pratico, sono diventate sempre più interessanti e coinvolgenti. Gli studenti sono seguiti da uno staff di insegnanti che insegna loro ad affrontare i problemi tecnici con la necessaria preparazione teorico-scientifica e l’altrettanto importante aspetto pratico-professionale; il tutto accompagnato dalla tecnologia più avanzata.

Neanche l’emergenza Covid ferma le attività laboratoriali, infatti nel rispetto delle normative anti-Covid, sono tuttora attivi i laboratori in presenza per gli alunni del corso CAT – Geometri dell’Istituto Fermi di Ventimiglia.

L’organizzazione non è stata banale, ma il motto dei Geometri è “risolviamo i problemi”, quindi non si poteva certo farsi scoraggiare. Lo staff della dirigenza, con la partecipazione attiva di tutto il corpo docenti del corso, ha perseguito e centrato l’obiettivo: i laboratori professionalizzanti del triennio del corso CAT-Geometri sono stati ripensati e riorganizzati per essere svolti di nuovo in presenza; in numero ridotto, privilegiando le attività all’aperto, con tutte le precauzioni necessarie al rispetto delle normative anti Covid.

Il numero degli studenti viene abbassato dividendo la classe a metà e l’organizzazione di laboratori all’aperto (quale spazio migliore per esercitarsi con gli strumenti topografici in dotazione all’Istituto) permette agli alunni delle classi terza, quarta e quinta di continuare la propria formazione scolastica, in preparazione al mondo del lavoro. Una giornata intera è dedicata alla formazione tecnica del settore ed al problem solving di casi professionali, mentre l’altra metà della classe svolge attività on line con altri docenti.

Doppio lavoro per i docenti, ma doppia soddisfazione per tutti: per gli studenti che non perdono tempo prezioso, per i genitori che vedono continuare assiduamente la mission della scuola e per i docenti che coltivano le potenzialità di ciascuno studente.

Ricordiamo che il corso Geometri CAT è l’unico indirizzo tecnico che offre una solida formazione scientifica e tecnica accompagnata dall’acquisizione di competenze professionali specialistiche del settore edilizio delle costruzioni, dell’ambiente e della tecnologia.

Fra poco molti studenti delle scuole medie sceglieranno come proseguire gli studi alle scuole superiori, al corso Geometri-CAT del Fermi di Ventimiglia aspettano ragazzi e ragazze svegli e motivati, con voglia di imparare e di sperimentare e soprattutto che vogliano far proprio il motto dei Geometri “Risolviamo i problemi!”