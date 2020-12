Un incendio si è sviluppato a ridosso del centro storico di Ventimiglia Alta questa sera. Le fiamme visibili da buona parte della città sono state accompagnate da un boato, secondo le testimonianze delle persone che si trovano sul posto in via Daffra. Non sono segnalati feriti al momento. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Al momento le fiamme hanno interessato alcuni capanni attrezzi nel quale si pensa fossero presenti delle bombole di gas