Grande soddisfazione del gruppo Alpini di Vallecrosia per il successo riscosso dall’iniziativa “Un panettone per beneficenza”.

“Non ci aspettavamo così tanta affluenza – esordisce il capogruppo degli Alpini di Vallecrosia Pinuccio Turone – Questa mattina doveva essere il primo di due giorni dedicati a “Un panettone per beneficenza”. È stata una situazione inaspettata, oltre 150 confezioni di panettone sono state venduti questa mattina sul solettone nord di Vallecrosia nel giro di due ore. Questo ci onora e ci da lo spunto per continuare ad essere sempre presenti qualsiasi iniziativa ci coinvolga in città e anche fuori per rappresentare gli Alpini e la città di Vallecrosia”.

Il Gruppo Alpini di Vallecrosia, sempre disponibile per la città di Vallecrosia, questa volta ha voluto organizzare una bellissima iniziativa. Un momento di beneficienza vendendo ad un prezzo modesto confezioni di panettoni. L’incasso sarà destinato per opere benefiche contro il Covid. Questa mattina hanno sfidato le temperature molto fredde ma con il loro spirito di volontariato e con la sempre voglia di aiutare il prossimo ha raggiunto un grande risultato per poter rispettare il loro motto: aiutare chi ha bisogno.

“Purtroppo la seconda giornata prevista per domani non sarà effettuata in quanto – conclude il capogruppo Pinuccio Turone – siamo rimasti senza neanche più un panettone. Sapremo organizzarci meglio per l’anno prossimo incrementando la quantità di pezzi , vista la vicinanza che le persone ci hanno dimostrato oggi e tutte le volte che siamo in scena. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa raccolta di beneficenza, cogliamo come gruppo alpini di Vallecrosia augura un sereno Natale a tutta la comunità Vallecrosina”.