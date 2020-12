Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta perché non intende finanziare la realizzazione dell’ospedale unico della ASL1 tramite Recovery Fund. Il consigliere ha ricordato che “Approvazione Programma strategico per il Recovery Fund” individua, tra le altre, la “Missione SALUTE” in cui, tra i progetti strategici, sono richiamati anche interventi struttura ospedaliera ASL1 per 358 milioni di euro, ma che fino a pochi mesi fa l’assessore regionale alla sanità della X Legislatura e la Conferenza dei Sindaci sostenevano che buona parte del progetto dell’ospedale Unico sarebbe stato finanziato da Inail.

Il presidente della Giunta Giovanni Toti con delega alla Sanità ha spiegato che in questa fase le Regioni non hanno ancora informazioni certe su come il Governo intenda utilizzare il Recovery Found, «nel caso in cui tali fondi non arrivassero con tempi compatibili con la realizzazione dell’ospedale di Taggia, resta la copertura di accordi presi cin Inail».