Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Carpasio, in Piazza Giuseppe Garibaldi 17, aprirà al pubblico mercoledì 9 dicembre, invece che martedì, in quanto giorno festivo. Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

