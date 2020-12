Gli Arcieri in ambedue le giornate erano accompagnate dall’istruttrice Laura Lorenzi, molto soddisfatta ed orgogliosa dei sui arcieri, piccoli e grandi. Sono state due belle giornate di pratica del tiro con l’arco. CONTROLLO PRECISIONE COORDINAZIONE sono le virtù essenziali del tiro con l’arco. Prossima gara, in Piemonte, il 20 Dicembre, organizzata dagli arcieri dell’Elice.

5° Pavone Leonardo, un intrepido ragazzino che ha voluto gareggiare in una categoria superiore, con un bersaglio più difficile, ed ha fatto anche un ottimo punteggio, bravo!

Tiro con l’arco, ottimi risultati per l’Archery Club Ventimiglia nella gara organizzatda dagli Arcieri Imperiesi