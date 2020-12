Durante una partita di calcio, ha visto un suo avversario cadere a terra e non ha esitato a correre in suo soccorso e salvargli la vita. Mattia Agnese, giocatore dell’Ospedaletti Calcio, grazie a questo bel gesto compiuto lo scorso gennaio, a soli 17 anni è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano e ora è tra i nominati per il FIFA Fair Play Award 2020. Mattia per noi ha già vinto, la solidarietà ligure vince sempre! Bravo Mattia e grazie, da tutta la Liguria.

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria