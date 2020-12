In provincia di Savona. nel Comune di Casanova Lerrone, un uomo di 56 anni, Corrado Testa, agricoltore, ha ucciso, sparandole, una ragazza di 29 anni, figlia della propria compagna. L’uomo, Corrado Testa si è poi ucciso. La donna, Jessica Novaro, lavorava in un supermercato a Borghetto Santo Spirito.

