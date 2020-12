Amaie Energia comunica che in accordo con il Comando di Polizia Municipale di Sanremo sono sospese le rimozioni auto relative ai lavaggi stradali a partire da oggi 4 dicembre fino al 6 gennaio compreso. Il lavaggio strade verrà comunque effettuato per tutto il periodo fino al 6 gennaio in base al normale calendario del servizio stesso. La sospensione delle rimozioni è stata decisa in virtù delle difficoltà di spostamento per i cittadini in conseguenza del coprifuoco serale previsto dal recente DPCM per l’emergenza Covid -19.

