L’Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo di Bordighera presenta oggi pomeriggio alle ore 18 il Catalogo online realizzato in occasione della dodicesima edizione della Giornata del Contemporaneo. Grafica a cura di Claudia Roggero CR&A officina e fotografie di Claudio Gavioli

Un prezioso maestro, una vita dedicata all’arte con uno stile costante, armonioso e moderno che lo vede protagonista di questa mostra on-line. Nelle sue opere l’uso fortemente caratterizzato dei colori rendono inconfondibile la sua interpretazione della natura e della materia del Ponente ligure.

Il forte legame di amicizia con Ennio Morlotti, i corsi frequentati all’Accademia di Brera, il Piccolo, Giorgio Strehler sono stati fattori che hanno contribuito alla formazione del suo stile. Nonostante l’apertura a Milano di un atelier, utile anche al rafforzamento della sua tecnica pittorica, è sempre stato vicino al maestro Maiolino, all’Accademia Balbo, a Bordighera.

“Omaggio al bianco” doveva essere il titolo della sua personale presso la sede dell’Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo, in calendario per la scorsa primavera. L’emergenza COVID ha paralizzato ogni attività in via Lamboglia 3 a Bordighera, ma non ha fiaccato la creatività e l’amore per l’espressione artistica di Sergio Gagliolo che in questo catalogo ha accettato la sfida a presentare ‘virtualmente’ le sue opere.

“Con sincera stima e affetto auguro al nostro direttore artistico il meritato successo per questa sua ulteriore impresa” dice Laura Fiore, Presidente Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo