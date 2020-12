Un 33enne di Albenga arrestato ieri sera dai Carabinieri in un’operazione antidroga è deceduto nel sonno oggi alle 11 mentre era nella camera di sicurezza dei Carabinieri di Albenga, in attesa di essere portato in carcere a Genova. Nella notte era stato visitato due volte da guardia medica e pronto soccorso perché aveva accusato malori.

