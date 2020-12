In provincia di Imperia nei primi due giorni di attività in cui i medici di base hanno potuto effettuare tamponi rapidi sono mancati i pazienti. Mercoledì nessun paziente era stato inviato da Asl o dai medici di famiglia, ieri i tre tamponi prenotati sono stati poi disdetti. Oggi dovrebbero essere finalmente effettuati i primi tamponi rapidi dato che ci sono 20 prenotazioni al Palafiori di Sanremo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

