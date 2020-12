In seguito alla richiesta della società Saluzzo, a causa dell’abbondante nevicata che ha imbiancato in queste ore il Piemonte, il recupero della sesta giornata di campionato tra granata e biancoazzurri, in programma domenica 6 dicembre allo stadio “Amedeo Damiano” alle 14.30, viene ancora una volta rinviato a data da destinarsi. La Sanremese si allenerà regolarmente domani mattina al Comunale.

