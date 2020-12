Nevica sulla A26 Genova-Gravellona-Tocene, sulla A7 Milano-Serravalle tra Serravalle Scriva e il bivio con la A12 e sulla diramazione Predosa-Bettole. La Polstrada per agevolare le operazioni dei mezzi antineve ha disposto il divieto temporaneo alla circolazione sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con al A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia.

Nevica in Liguria sulle autostrade che conducono in Piemonte e lombardia