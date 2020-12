Dicembre 2020: fra le novità in libreria si segnala l’arrivo di una prestigiosa monografia d’arte edita da Mondadori Electa a firma della sanremese Giorgia Cassini, nota al grande pubblico quale critico d’arte e conduttrice televisiva.

Il volume, intitolato “DMINC. Personalità multipla”, è un’edizione illustrata dell’opera dell’artista di fama internazionale Delfina Mincarelli. La monografia, edita da Mondadori Electa (collana progetti speciali Rizzoli), offre l’opportunità di ripercorrere le tappe della sua ascesa professionale e narra la storia della protagonista tramite un’attenta ed accurata lettura iconografica e iconologica delle sue opere a firma di Giorgia Cassini, noto critico d’arte e conduttrice televisiva. Attraverso il saggio critico ne viene ricostruita l’evoluzione artistica avvalendosi di un’ampia documentazione fotografica di scatti d’autore. Viene così rivelata l’arte di DMINC che parte dall’osservazione di ciò che la circonda, dai materiali agli oggetti più eterogenei sublimati poi dalla personalità dell’artista. “Quadri tridimensionali – scrive la dott.ssa Giorgia Cassini – da leggersi come un insieme di suggestioni, di textures e patterns diversi rifiniti con una miriade certosina di conchiglie, di cristalli, di decori ricorrenti nel mondo della moda e nel jewellery design a creare un favoloso effetto poetico in versione deluxe”.

Nei diversi capitoli Il critico d’arte presenta e descrive le svariate e imponenti tele esposte in permanenza nell’elegante showroom milanese di via del Gesù, nel cuore del quadrilatero della moda, tra via Montenapoleone e via della Spiga.

L’autrice, pagina dopo pagina, commenta e analizza le opere della pittrice Italo – svizzera dai primi esordi nel mondo dell’arte fino all’odierno eclettismo stilistico che caratterizza in ambito internazionale la sua produzione artistica con uno stilema originale, polimaterico, ultramoderno.

Dopo la mostra d’esordio, presso la Caelum Gallery, nel giugno 2012, DMINC ha intrapreso una ricca carriera di esibizioni artistiche nelle principali città del mondo, come New York, Los Angeles, San Diego, Miami, Hong Kong, Shangai, Dubai, Montecarlo, Londra, Parigi e tante altre. DMINC fa cifre da capogiro sui social, basti citare i numeri della sua pagina Facebook con oltre 1.266.000 followers da oltre 100 Paesi diversi.