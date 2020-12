Bordighera è presente su portamelo.it, la piattaforma che mette online le attività commerciali cittadine che effettuano consegna a domicilio.

“E’ una doppia opportunità: per gli esercenti, poiché possono far conoscere il servizio offerto ad una platea più ampia; per i cittadini, perché possono scegliere di ricevere i loro acquisti direttamente a casa, con semplicità e sicurezza. Per queste ragioni, dopo aver ricevuto la presentazione dell’iniziativa, abbiamo deciso di richiedere l’attivazione gratuita per il nostro Comune” commenta l’Assessore al Commercio Melina Rodà. “Alcuni giorni fa abbiamo quindi informato le associazioni di categoria: ciascuna attività commerciale può registrarsi, senza alcun costo, all’indirizzo https://www.portamelo.it/private/register. I Cittadini, invece, hanno a disposizione la pagina https://www.portamelo.it/esercenti/bordighera”

“La crisi in atto impone nuove sfide anche nella modalità di ‘fare commercio’ e credo che questo servizio possa essere un primo, piccolo passo per rispondere al cambiamento.” conclude Melina Rodà.

Correlati