Il Direttore Generale di Asl1 Imperiese Marco Damonte Prioli assieme ad una rappresentanza del personale sanitario, ha ricevuto al punto di primo soccorso di Bordighera il sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito, il vice sindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore alla sanità Stefano Gnutti. L’incontro fra l’amministrazione comunale e l’Asl è stata l’occasione per fare un punto della situazione sull’evoluzione della pandemia nell’estremo ponente ligure e sul lavoro quotidiano degli operatori sanitari del “Saint Charles” a favore della collettività, impegnati anche nella cura delle altre patologie. “E’ stato un momento costruttivo e sinergico tra enti – ha affermato il Direttore Generale Marco Damonte Prioli -, col sindaco Ingenito abbiamo posto l’accento su diversi temi, in particolare sulla cooperazione e collaborazione tra Asl e Comune nell’affrontare questo momento critico”.

